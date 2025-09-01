“El Modelo Formoseño comparte los mismos principios de igualdad y solidaridad que una mutual o cooperativa”





Con motivo de la conmemoración del Día Nacional del Mutualismo, el subsecretario de Economía Social, el contador Ricardo Fischer, brindó un saludo afectuoso a los cooperativistas de la provincia y subrayó que la fecha es propicia para “para reflexionar sobre la solidaridad y la búsqueda de la igualdad de oportunidades, ya que estos principios son la base del Modelo Formoseño”.

El Día Nacional del Mutualismo en Argentina se conmemora el primer sábado de octubre, instituido por el Decreto 22.946 del 25 de septiembre de 1945, que declaró esta fecha para celebrar este movimiento de ayuda colectiva y solidaridad que busca satisfacer las necesidades de la comunidad de manera asociativa y sin fines de lucro.

En ese marco, remarcó la importancia de la fecha para repensar sobre “la solidaridad y la búsqueda de la igualdad de oportunidades, ya que estos principios son la base del Modelo Formoseño, donde las políticas públicas del Gobierno del doctor Gildo Insfrán son en favor de la gente y en total rechazo a la especulación financiera que nos endeuda para beneficiar solo a algunos pocos y a la entrega de la soberanía nacional impulsada actualmente por las políticas libertarias del Gobierno nacional”.

Por ello, consideró que, así como el Día de las Cooperativas, es oportuno “recordarle a cualquier persona que sea integrante de alguna entidad de la economía social que hay que acompañar las acciones tendientes a lograr la justicia social y nunca olvidar que nuestro Modelo Formoseño comparte los mismos principios de igualdad y solidaridad que una mutual o cooperativa”.

Por consiguiente, subrayó que “en las próximas elecciones, con el voto, hay que defender al Modelo Formoseño que busca la igualdad de oportunidades para cualquier formoseño, viva donde viva en esta provincia, así como la defensa de la soberanía”.

Aludiendo al plano nacional, advirtió que “estamos pasando por un tiempo difícil económicamente porque hay un Gobierno conducido por un libertario (Javier Milei) que quita derechos y oportunidades a la gente”.

Dijo que “ellos piensan que el que más tiene se puede salvar solo”, mientras que, en contraste, “nosotros, en las urnas, debemos frenarlos y decirles que la solidaridad, la ayuda mutua y el trabajo son el camino hacia una vida digna es la manera de salvamos entre todos”.

En ese sentido, destacó que “en Formosa, gracias a la conducción firme del compañero Gobernador, quien está demostrando con hechos y con nuevas obras de infraestructura básicas para el desarrollo productivo y social, como las inauguradas en la reciente gira por el interior provincial, que el formoseño, viva donde viva, tiene derecho a la dignidad y a la igualdad de oportunidades. Eso no es casualidad, es decisión política y se llama justicia social”, robusteció el funcionario.

Para finalizar, de cara a los próximos comicios nacionales, instó: “Acompañemos a los candidatos justicialistas con el voto azul que está en el medio de la boleta para frenar la entrega de la Argentina, poniéndole un límite al Presidente y haciéndole llegar el mensaje de que los formoseños queremos un país libre de especulación, endeudamiento y dominación extranjera, porque como pueblo inmensamente justicialista buscamos la felicidad del pueblo y la grandeza de la Patria; eso no se negocia”, cerró.



