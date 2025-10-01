Nutrifor y la EPET N°5 firmaron un convenio de capacitación para estudiantes del último año

En diálogo con AGENFOR, el referente del Directorio de la empresa Nutrifor, Guillermo Escobar, confirmó que, el pasado miércoles 29 de octubre, firmaron un convenio de capacitación con la EPET N°5 del barrio 2 de abril destinado a los estudiantes que están cursando el último año.

“Es un colegio con el que ya venimos hace tiempo trabajando, es un convenio de capacitación durante este mes y hasta diciembre, donde 23 alumnos que están cursando su última materia van a ser capacitados por los profesionales de la planta”, indicó.

Y añadió: “Es muy importante porque entre los objetivos de la misión y funciones que tiene la empresa, eso está justamente instalado en lo que es la actividad propia”.

En ese sentido, el director señaló que capacitar a jóvenes formoseños “es el objetivo primordial”, como así también “darle las herramientas necesarias para que ellos puedan enfrentar lo que viene en la actividad laboral”.

Asimismo, aclaró que “esto no es un contrato de pasantía ni nada por el estilo” sino una capacitación donde los jóvenes concurrirán a las instalaciones de la planta e, inclusive, “por ahí pueden llegar a tener algunas ideas como desarrollo de algún tipo de producto”.

“Nosotros anteriormente ya habíamos trabajado con ese establecimiento escolar y tenían una muy buena idea con el tema del mango criollo, que ellos inclusive habían elaborado en su tiempo y siempre la empresa está abierta a todas las ideas”, comentó.

Y agregó: “En cuanto a la capacitación que hacemos nosotros, les va a dar las posibilidades de poder, no solamente en esta empresa, tener mano de obra, sino en cualquier otro tipo de empresa dedicada fundamentalmente al rubro alimentos”.



