Nilton Werning: “Laguna Yema celebró cien años más de historia, identidad, lucha, y orgullo formoseño”

Nilton Werning, Intendente de Laguna Yema, indicó que el centenario de esa localidad no se trató de un día más, porque celebraron cien años de historia, identidad, lucha, y orgullo formoseño.

Werning, sostuvo que se trata de un pueblo que nació entre montes, arenas y esperanza, con el empuje de hombres y mujeres que nunca bajaron los brazos.

“No es solo un punto en el mapa, es cultura, es raíz, es comunidad. Gracias al trabajo articulado del Gobierno Provincial, que conduce nuestro querido compañero el Gobernador Dr. Gildo Insfrán, hoy Laguna Yema se transforma con obras completas que están en plena ejecución”.

“Todo este progreso actual y futuro, es posible gracias al respaldo de un Gobernador que nunca se desentiende del interior profundo y de un pueblo que nunca baja los brazos porque el modelo formoseño no es una consigna, es una realidad tangible, que llega a cada paraje, a cada familia y a cada trabajador”, agregó Werning, al expresar, que espera que “Dios nos siga bendiciendo a cada uno de nosotros y a nuestros proyectos colectivos”.

Actividades

La celebración por el Centenario de Laguna Yema, incluyó la tradicional serenata, el acto protocolar, el desfile cívico militar y un festival musical. Con la serenata se vivió una noche cargada de emoción, identidad y orgullo, donde el pueblo elogió un siglo de historia.

Igualmente se realizó una demostración de destrezas gauchas donde se premió a los mejores expositores de la cultura, y se compartió la Segunda Edición del Festival de la Empanada Regional, donde se destacó el talento, la dedicación y el espíritu emprendedor de los vecinos y vecinas yemenses.

El acto protocolar, incluyó un desfile inédito que contó con la presencia del Vicegobernador de la Provincia Dr Eber Solís, quien representó al Gobernador Dr. Gildo Insfrán. También estuvieron presentes Diputados Provinciales, intendentes, autoridades locales, además del publico en general que acompañó todas las instancias.

Allí también, se rindió homenaje a exintendentes, antiguos pobladores y ciudadanos ilustres, y se reconoció el valioso aporte que hicieron a la comunidad.

El Intendente Nilton Werning, felicitó a cada institución, comerciante, escuela de danza, emprendedor y vecino que se sumó a esta gran celebración, recordó en todo momento la importancia de mantenerse unidos y remarcó que siempre se trabajó juntos, con esfuerzo, y solidaridad, porque mejor que decir es hacer.

En cuanto a las dos noches de recital, Werning sostuvo que el pueblo disfruto de dos noches de música, alegría y emociones compartidas y explicó que la comunidad se unió para celebrar cien años de historia, identidad y progreso.

En ese orden de cosas, Werning, detalló que fue todo un orgullo disfrutar y ser parte de este momento histórico. Y agradeció al sr Gobernador de la Provincia, Dr. Gildo Insfrán, y al Vicegobernador Dr. Eber Solís, por acompañar y hacer posible este gran evento.







