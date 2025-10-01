Jubilados del barrio Lote 4 se capacitaron sobre la BUP de cara a las elecciones del 26 de octubre

Frente al desamparo del Gobierno nacional, el justicialismo formoseño contiene a jubilados con talleres, actividades recreativas y capacitaciones.

Los beneficiarios que asisten al Centro de Jubilados “1° de Mayo”, del barrio Lote 4, este martes 14, recibieron una capacitación sobre la Boleta Única Papel, organizada por la Caja de Previsión Social (CPS).

En el encuentro estuvo el dirigente justicialista, Rolando Javier Ramírez, quien al dialogar con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), recordó que “este centro es nacional, entonces coordinamos con los presentes para mostrarles cómo es la manera de votación que se va a usar el 26 de octubre”.

De esta manera, indicó que “les explicamos cómo funciona la BUP”, al tiempo que lamentó que “es un centro que el Estado nacional lo tiene abandonado y, si bien la Caja de Previsión Social es una entidad previsional que engloba a todos los empleados públicos de Formosa, tratamos de estar cerca de todos aquellos adultos mayores”.

Además, resaltó que “nosotros, desde nuestro lugar, acompañamos siempre a todos los jubilados con clases de folklore, o gimnasia y dentro de unos meses vamos a hacer el cierre de los talleres”.

Por su parte, Gustavo López Peña, dirigente justicialista que acompañó la jornada, señaló que “en todos los barrios se están dando este tipo de capacitaciones”, destacando que “sobre todo a nuestros adultos mayores en los diferentes centros jubilados”.

Asimismo, precisó que “estuvimos en la Jurisdicción N° 1, que abarca los barrios La Floresta, El Resguardo, Emilio Tomás, Fleming, San Miguel, Las Delicias, San Agustín y San Martín, y también en los distintos centros jubilados nacionales, que son los más golpeados por las políticas del presidente Javier Milei”.

Sin embargo, frente a eso “está siempre el respaldo del doctor Gildo Insfrán, en todo lo que tenga que ver con políticas para nuestros adultos mayores, sin importar que sean jubilados nacionales, provinciales o pensionados, simplemente basta con que vivan en la provincia de Formosa y nosotros podamos contenerlos, ayudarlos y acompañarlos en este difícil momento que están pasando”.

En este sentido, remarcó que “todos sabemos por lo que están atravesando nuestros jubilados nacionales, que es muy distinto a lo que atraviesan nuestros jubilados provinciales”, marcando que, “hace poco el Gobernador anunció el aumento del 10% sumando así un 55% en lo que va del año 2025”; y eso, agregó que “hace que la jubilación mínima provincial más que duplica a la mínima nacional”.

Entonces, aseveró López Peña que “nosotros también contenemos a nuestros jubilados nacionales, los acompañamos ante este desamparo que tienen por parte del PAMI, por parte de las políticas nacionales que se llevan adelante, en contraposición con lo que quieren los legisladores formoseños, que han votado un aumento en dos oportunidades y eso ha sido vetado por Nación”.

Y enfatizó que “sumamos un granito de arena a lo que tiene que ver la contención, acompañamiento y atención a nuestros adultos mayores que tiene que ver con el cuidado, el dictado de talleres, viajes de turismo social y, por supuesto, hoy explicando cómo va a ser la elección del 26 de octubre, con este nuevo esquema de la BUP”; pero, sostuvo que “sobre todo, es una excusa más para juntarnos y encontrarnos nuevamente con ellos”.



