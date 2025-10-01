Morán informó que en toda la provincia votó “entre el 63 y 65% del padrón”

En declaraciones que recogió la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), el juez federal de Formosa con competencia electoral, el doctor Pablo Morán, aseguró que este domingo 26 de octubre las elecciones legislativas en la provincia, donde se renovaban dos bancas en la Cámara de Diputados de la Nación, fueron “impecables”.

Resaltó que, en efecto, funcionó correctamente “toda la parte logística, de seguridad, padrones y las cuestiones vinculadas con la Boleta Única Papel (BUP), que estuvieron presentes en las 1512 mesas habilitadas en 265 establecimientos educativos que funcionaron como centros de votación”.

En tanto que había un total de 491.558 electores formoseños en condiciones de sufragar y elegir así a los candidatos a diputados nacionales para el Congreso.

Además, Morán informó que a votar “se presentó, aproximadamente, entre el 63 y 65% del padrón, haciendo un promedio de toda la provincia, según los datos oficiales” que le fuera transmitido por el Comandante Nacional Electoral del Distrito de la provincia de Formosa, el jefe del Regimiento de Infantería de Monte 29, el coronel Gustavo Insaurralde.

Esto en base a que cuentan con “un sistema de monitoreo y control de la asistencia, si bien no son los datos exactos”, aclaró.

Después continuó explayándose el juez federal en que la jornada se desarrolló “con total y absoluta tranquilidad, salvo un incidente aislado en una escuela en el barrio Namqom de la ciudad de Formosa”.

Sin embargo, resaltó que lo sucedido allí “fue inmediatamente solucionado”, a través de “una intervención dinámica y en el momento por parte del Juzgado Federal que, ante la llamada telefónica reportando el incidente, dispuso no solo que el traslado al lugar del Comando, sino que el propio coronel Insaurralde se hizo presente en el lugar con sus oficiales y con personal del Ejército”.

Además del personal de la Policía de Formosa, “fuerza a la que se le ordenó que traslade más personal para reforzar y evitar todo tipo de cuestiones”, agregó.

Por tanto, fue solucionado el incidente, reiteró, “más allá de que las personas involucradas terminaron radicándose denuncias recíprocas cruzadas”.

En otro tramo de sus declaraciones, Morán recordó que el Correo Argentino es el que se está encargando de transmitir los telegramas a un Centro de Cómputos que está en Buenos Aires e indicó: “Los datos del escrutinio provisorio estarán visualizados en la página de la Dirección Nacional Electoral (DINE) mediante una aplicación digital a partir de las 21 horas, según la ley”.

Desde ese momento se comenzarán a publicar los datos de los resultados del escrutinio provisorio.

En tanto que, para finalizar, acotó que el próximo martes 28 se iniciará el escrutinio definitivo a las 18 horas en la Escuela N° 66 de la ciudad capital.







