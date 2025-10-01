Mayans defendió el sistema nuclear argentino

El presidente del interbloque de senadores y senadoras nacionales den Unión por la Patria, José Mayans, defendió hoy el estratégico sistema nuclear argentino, al expresar su total desacuerdo a una eventual privatización del sector, y advirtió que, tras la embestida enajenadora del gobierno, se esconde un negocio de “cinco vivos”.

“Estamos a tiempo de para este desastre de entrega del programa estratégico a cinco hijos de puta que se quieren quedar con una parte de la energía nuclear argentina”, bramó Mayans, autor de un proyecto de ley que declara “bien público estratégico enajenable” al sistema nuclear nacional contralado por la empresa Nucleoeléctrica Argentina S.A.

El senador peronista por Formosa, instó a sus pares de otros bloques a trabajar en conjunto en defensa de mantener al sector energético estratégico en manos del Estado y emitir un dictamen a favor de la iniciativa que impulsa, durante el plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Ciencia y Tecnología que se realizó esta tarde. Además, insistió en que se está “a tiempo de parar esto, de parar el negocio inmobiliario de Milei y su banda, de Reidel (Demian, presidente de Nucleoeléctrica nombrado por el gobierno nacional) y su banda”.

Para el jefe de la bancada opositora, la defensa de Nucleoeléctrica (empresa que controla las tres centrales nucleares argentinas) es central para avanzar en la producción de energía más barata que sea utilizada en una eventual reactivación de la industria nacional y el consiguiente desarrollo económico del país.

“No tenemos que andar con eufemismo acá, porque hay un programa económico que ya fracasó y esto es urgente”, remarcó. También fustigó al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien hasta el momento tiene retenido sin razón alguna un expediente aprobado en la última sesión de la Cámara Baja que aborda la misma temática y en igual sentido. “Que el presidente la Cámara de Diputados retenga los expedientes, eso nunca pasó”, dijo y planteó: “El presidente Menem debe ser echado porque está obstaculizando el trabajo del Parlamento”.

Mayans sostuvo que la defensa del sistema nuclear con fines pacíficos “es un tema estratégico para la República Argentina” y acusó al gobierno nacional de habilitar que se esté “haciendo un negocio a cielo abierto contra los intereses del país, que es para cinco vivos”. Dijo además que el país tiene “un problema con la balanza comercial, ya que no capta los dólares para cubrir los compromisos internos y externos que tiene el Estado”.

Para luego, reiterar que el programa económico de Milei ha fracasado en “forma contundente y ha traído problemas sociales graves, económicos, aunque se suponía que el gobierno entendía del tema pero quedó demostrado que no entiende nada, y político” y agregó que “uno de los temas centrales de la economía es la política energética”.

“Si queremos resolver el problema económico del país es vital analizar el tema de la sangría de deuda, como punto uno, y, segundo, el tema energético del país”, señaló y reiteró que “acá hay gente que está haciendo negocios, y uno de los que hace negocios es Reidel, un negocio inmobiliario con un tema estratégico del país; y, además, al servicio de directamente de políticas extranjeras, porque la paralización del CAREM (el diseño y la construcción completamente nacional de un reactor nuclear de baja y de mediana potencia) es traición a la patria”.

Mayans concluyó que “lo triste es que se le permita a esta gente hacer negocios, que son personales, en perjuicio del desarrollo económico, científico y tecnológico de la República Argentina, es vergonzoso”.