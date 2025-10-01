Martínez Meza: “El pueblo de Las Lomitas necesita tener un intendente legítimo”





Jorge Martínez Meza, concejal electo por el Frente de la Victoria (FdV) en Las Lomitas, se refirió a las elecciones legislativas nacionales, donde “la provincia de Formosa le demostró al país que sigue siendo el bastión del Peronismo”, y en referencia al intendente Atilio Basualdo, denunció que “no sabemos dónde está” y que el Municipio lomitense “está acéfalo”.

En declaraciones recabadas por AGENFOR, destacó que “una vez más, Formosa le demostró al país que sigue siendo el bastión del Peronismo y que continúa reforzando al Modelo Formoseño que conduce el gobernador Gildo Insfrán”.

Y remarcó que en el caso de Las Lomitas, con estos comicios, quedó evidenciado que “siempre fue peronista y va a seguir siéndolo”.

Valoró el trabajo mancomunado que llevó adelante la Unidad Justicialista de dicha localidad, “donde salimos casa por casa, barrio por barrio, por todas las comunidades, a volcar la enseñanza de cómo era el tema de la Boleta Única Papel (BUP)”, lo cual fue recibido con “alegría y gratitud, porque el peronista tiene que ser de la gente, estar con la gente”.

Asimismo, consultado sobre el actual intendente Atilio Basualdo, que terminó decantándose como candidato de La Libertad Avanza (LLA)-Formosa, rechazó que “siempre buscó su bienestar económico personal, hoy no sabemos dónde está, en el Municipio está ausente”.

En cambio, “los que integramos la Unidad Justicialista seguimos el camino de la unidad, trabajando codo a codo, como dice nuestro Gobernador. Estamos unidos para poder sostener lo que es el Peronismo y llevar a Las Lomitas a recuperar el Municipio”.

“El pueblo lomitense necesita tener un intendente legítimo –enfatizó-. Hoy el Municipio se encuentra acéfalo, ya que no se sabe dónde está el intendente Basualdo. Un día dice que está en Formosa, otro en Rosario, haciendo su campaña, o en Buenos Aires, y quien lo tendría que reemplazar es el intendente interino, que también lo acompaña a su padre. Entonces, el Municipio está en manos de nadie”.

Y prosiguió: “Eso es lo que reclaman todos los vecinos, porque es injusto que Las Lomitas no tenga una conducción municipal”.



