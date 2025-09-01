Mansilla y Villa Escolar también recibieron la visita del vicegobernador Eber Solís

En el marco de su recorrida por el interior provincial llevando el mensaje del gobernador Insfrán a la militancia para lograr que, en las elecciones del 26 de octubre, los “dos diputados nacionales sean del Modelo Formoseño”.

Este viernes 3, cerrando una intensa jornada de actividades, el vicegobernador Eber Solís encabezó encuentros con dirigentes y equipos políticos locales de las comunidades de Villa Escolar y Mansilla, ubicadas en el Departamento Laishí. Al mismo tiempo que charlas sobre la Boleta Única Papel (BUP).

Esta gira, cabe recordar, había comenzado en Villafañe, para luego continuar por Misión Laishí. En todos los casos, se trató de reuniones donde “reflexionamos sobre la difícil situación que estamos atravesando, tanto social y económica por culpa de las políticas del gobierno nacional”.

Por ello, “hoy más que nunca reafirmamos nuestro compromiso de estar unidos como militantes peronistas y en defensa del Modelo Formoseño”, subrayó, destacando que en Mansilla estuvieron presentes quienes forman parte del “espacio del compañero intendente, Aníbal García y de la compañera Clara Ramírez”.

También, Solís comentó que “abordamos la importancia de capacitarnos sobre la BUP, que se utilizará en las elecciones nacionales del 26 de octubre, donde nuestro color azul, está encabezado por Graciela de la Rosa y Fabián Cáceres, ubicada en el centro de la boleta”.

“Siguiendo el legado de Evita, sabemos que cuando la Patria está en peligro, militar es una obligación”, aseguró, por lo tanto, “redoblamos nuestro compromiso para que, en octubre, los dos diputados nacionales sean del Modelo Formoseño”.

Villa Escolar

Siguiendo con su recorrido, en Villa Escolar tuvo oportunidad de compartir allí una jornada de militancia y reflexión “con la compañera intendenta Celia Robles, luego, con el compañero claudio Insfrán junto a militantes y referentes de cada uno de los equipos políticos”, resaltó.

“Fue un encuentro claro y formativo, que nos fortalece como militantes para llevar esta información a cada vecino, vecina, amigos, familia y compañeros, para que en unidad sigamos construyendo una ciudadanía informada, consciente y comprometida”, evaluó y, finalmente, agradeció a la militancia que acompaña las políticas de la gestión “del compañero, Gildo Insfrán, por estar firme, organizada y más unida que nunca, enfrentando con convicción cada desafío”.



