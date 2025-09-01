El Partido Intransigente compartió con Fabian Caceres capacitación sobre la BUP

El candidato a diputado nacional titular en segundo lugar, Dr. Fabian Caceres, compartió junto a la diligencia del PI el encuentro donde explicó el correcto uso de la boleta única de papel que entrará en vigencia el próximo 26 de octubre.

Junto al presidente del Partido Intransigente profesor Luis Recalde, Caceres detalló sobre la nueva modalidad de votación con la Boleta Única Papel (BUP), todo sobre el aspecto electoral.

"Confiamos que a partir del 10 de diciembre nuestros hoy candidatos del FDV, estarán ocupando sus bancas en la Cámara de Diputados de la Nación", consideraron desde la organización del encuentro.

En la reunión compartieron también respecto a los derechos del electorado y el correcto uso de la BUP.

El presidente del PI, Luis Recalde, explicó la importancia de votar bien el 26 de octubre y en la boleta marcar fuerte al centro y con el corazón. "Estamos convencidos de que el pueblo formoseño elegirá a Graciela y Fabian, nuestros candidatos del FdV, ya que son el fiel reflejo del Modelo Formoseño en la ciudad y provincia y quienes defenderán con uñas y dientes cada recurso que nos corresponde", enfatizó

"Queda claro que el presidente tiene un solo objetivo, destruir la Argentina y la única manera de evitarlo es votando por nuestros candidatos que levantarán su voz en el Congreso Nacional, en Defensa no sólo de los formoseños sino de todo el pueblo argentino".