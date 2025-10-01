El director de Salud Mental y Prevención de Adicciones, el licenciado Marcelo Kremis, dialogó con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) sobre la salud mental y expresó “que la mente es un componente fundamental para el bienestar de las personas”.

En este contexto, resaltó que “las políticas del Gobierno de Formosa permiten intervenir y accionar en el cuidado de la salud mental”, citando como ejemplo la reciente creación de la línea gratuita 0800 de prevención del suicidio.

La línea telefónica gratuita 0800-888-3364 fue habilitada el pasado 10 de septiembre y “brinda contención psicológica y orientación profesional las 24 horas del día a personas que se encuentren atravesando una situación emocionalmente desbordante”, explicó.

“La salud y la educación son los aspectos centrales dentro de las políticas del Estado provincial”, esbozó, al poner en valor las recientes IX Jornadas Provinciales de Salud Mental, llevadas a cabo el pasado miércoles 7 y jueves 8 en la ciudad capital, bajo el lema “Clínica colectiva y subjetividad: Lógicas de cuidado en contextos de crisis y vulneración de derechos”.

Kremis aseguró que “de esta manera, se puede ver el trabajo que se viene realizando durante todo el año en el territorio provincial, a través de las distintas área de salud pública y de variados organismos provinciales como el Ministerio de la Comunidad, intercambiando experiencias acerca de lo que cada uno está haciendo desde su lugar”.

“La salud mental afecta a toda la población mundial y es por ello la importancia de que el Estado no niegue esta realidad, como lo hacen desde el Gobierno nacional”, lamentó, al contrastar que en Formosa “hay una gestión que invierte y se ocupa de esta problemática, garantizando distintos servicios y profesionales para quienes lo necesiten”, agregó.



