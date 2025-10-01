Casos de COVID-19 en descenso esta semana

El reporte epidemiológico provincial registró una baja respecto de la semana anterior. Desde el Ministerio de Desarrollo Humano solicitan continuar con las medidas preventivas.

De acuerdo al parte informativo sobre la situación epidemiológica del COVID-19 en Formosa, difundido este domingo 12, en la última semana se realizaron 465 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 29 de ellos resultados positivos (índice de positividad 6,2%).

En Formosa Capital se registraron 20 casos, en El Colorado cuatro, en Palo Santo dos, y uno en Clorinda, General Belgrano y Pirané.

De este modo, hay 48 casos activos, un paciente internado y 38 altas médicas.

En tanto, las llamadas telefónicas de seguimiento clínico diario a pacientes con COVID-19 fueron 309.

En cuanto a los datos acumulados de la provincia desde el inicio de la pandemia al día de hoy, el total casos diagnosticados es de 150.625, los pacientes recuperados 149.150 y los fallecimientos por coronavirus 1351.



