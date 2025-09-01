Las familias del barrio Divino Niño disfrutaron de una tarde de kermés

En la tarde de este miércoles 8, el Frente de la Victoria, a través de la 17 Agrupación, organizó una kermés bajo el lema “Al medio y con el corazón”, en el playón del barrio Divino Niño.

La jornada contó con diversas actividades recreativas, estaciones de juegos, merienda, música, baile y sorteos. Además hubo capacitación sobre la Boleta Única Papel (BUP) para los jóvenes y adultos.

La candidata a diputada nacional suplente por el FdV, Mirta Retamozo, precisó que “realizamos diversos juegos para los niños y dimos una capacitación sobre la BUP a los más grandes”.

Consideró que “es muy importante acercarnos y contarles a los vecinos qué vamos a votar este 26 de octubre”, recordando que “en Formosa se elegirán dos diputados nacionales”.

En este sentido, resaltó que “estamos realmente ante dos rumbos” y marcó que “el rumbo que nosotros los justicialistas representamos, es el que tiene que ver con el de la Patria soberana y el federalismo, donde están representadas todas las provincias por igual”.

Pero, advirtió que “frente a esto, está el rumbo al cual nos está llevando este presidente nacional con sus políticas neoliberales, de ajuste y de crueldad con los sectores más”, dijo, al referirse a la gestión de Javier Milei.

“Yo confío mucho en la gente y este 26 de octubre, va a ser un triunfo contundente de este Modelo Formoseño”, expresó Retamozo.

Además, respeto a los jóvenes y el voto, señaló que “van a poder votar, a partir de los 16 años, quienes tengan actualizado sus documentos”, destacando que “nosotros (PJ) tenemos mucha esperanza en que van a votar de manera responsable, porque son ellos los que tienen que velar por el futuro”.

Por eso, expresó que “le pedimos a los jóvenes que se acerquen a votar y que lo hagan con el corazón, pensando en sus abuelos, hermanos y en todo esto que está pasando en el país”.



