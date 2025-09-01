Solís: “Son 100 años de vida de Laguna Yema, un pueblo con el estamos hermanados y unidos”

Se Se trata de un pueblo, orgulloso de su identidad y sus raíces, que mira hacia el futuro con optimismo, trabajando unido y organizado para seguir desarrollándose de la mano del Modelo Formoseño

Laguna Yema celebró 100 años este miércoles 8 de octubre a través de un festejo que contó con la presencia del vicegobernador Eber Solís, quien dirigió un emotivo mensaje a toda la comunidad de esa localidad del Departamento Bermejo, distante a unos 380 kilómetros de la ciudad de Formosa.

El acto central, con desfile cívico, militar, cultural y tradicional, comenzó a las 18 horas. El intendente Nilton Werning acompañó al Vicegobernador en este evento, que contó también con la presencia de autoridades del Concejo Deliberante, diputados provinciales; el coordinador ejecutivo del Instituto PAIPPA, Rubén Casco; también intendentes que fueron invitados, como los de Ingeniero Juárez, El Espinillo y aquellos con mandato cumplido de comunidades vecinas.

En ese marco, se vivió un momento especial por este siglo de vida e historia que celebraba Laguna Yema, motivo por el cual, el Vicegobernador, quien estaba muy contento por estar en estos festejos, dirigió un discurso en el que lo primero que dijo fue: “Feliz cumpleaños”.

Al mismo tiempo, destacó que fue “una jornada hermosa que nos regaló Dios”, para, a continuación, trasmitirles a sus habitantes el saludo afectuoso del gobernador Gildo Insfrán, quien “nos pidió especialmente estar con ustedes en este día”.

Expresó que “son 100 años de vida de un pueblo con el estamos hermanados y unidos”, sobre todo “con las comunidades aborígenes”, pero también marcó que “es un aniversario que nos permite reflexionar como pueblo y como sociedad”.

Ello, fundamentalmente, para “seguir mirando para adelante con mucha esperanza”, a pesar “de que hoy tenemos un Gobierno nacional con una profunda crisis económica y social, y lo que aún es peor, con una profunda crisis de valores”, directamente vinculada a la figura del presidente de la Nación, Javier Milei.

Su gestión, que comenzó el 10 de diciembre de 2023, viene llevando adelante políticas contra “nuestros adultos mayores”, quitándoles “derechos a los originarios, menospreciando a las personas con discapacidad”, en el marco de un ajuste cruel y despiadado “en áreas fundamentales como la salud, educación y obra pública”, condenó Solís.

Y agregó que “la obra pública es necesaria para corregir inequidades”, recalcando categórico que “la única forma de superar los problemas es teniendo un Estado presente”.

En ese sentido, manifestó que “por eso, este proyecto político que conduce el gobernador Insfrán trabaja en esa línea, para así estar al lado de cada una de las comunidades”, por lo que instó en este aniversario a seguir trabajando “todos juntos”.

Por último, le trasmitió al intendente Werning el abrazo fraterno del primer mandatario formoseño.




