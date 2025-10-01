La Policía secuestró mercaderías sin aval aduanero

• Fue durante un control vehicular

Uniformados de la Dirección General Policía de Seguridad Vial, Delegación Mansilla, secuestraron 72 ventiladores de pie transportados en una camioneta Toyota Hilux.

El procedimiento se produjo este jueves, a las 11:30 horas, cuando los policías realizaban tareas preventivas con identificación de vehículos y personas, sobre la Ruta Nacional N° 11.

Allí detuvieron la marcha de la camioneta que transportaba los ventiladores, mientras que su conductor no pudo justificar la procedencia y tampoco tenía las documentaciones exigidas por ley.

La mercadería secuestrada fue trasladada hasta la dependencia policial; mientras que los policías realizaron las actuaciones procesales.

Por el caso, se dio intervención del Juzgado Federal N° 1 de Formosa, se inició una causa judicial por “Encubrimiento de Contrabando” y el conductor continuó en libertad.