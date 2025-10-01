La Policía conmemoró el 12° aniversario del fallecimiento del Comisario Mayor Eladio Acosta y la Cabo 1° Emilia Brítez

• La ceremonia se realizó en la capilla Divina Misericordia de la Pastoral Policial

Con una celebración litúrgica, la fuerza policial rindió homenaje a la memoria del Comisario Mayor Eladio Erico Acosta y a la Cabo Primero Emilia Fernanda Brítez, al cumplirse 12 años del fallecimiento de ambos en un siniestro vial.

La actividad conmemorativa se inició este viernes a las 9:00 horas en la capilla policial Divina Misericordia, a cargo del diacono permanente Roberto González, y fue presidida por el subsecretario de Lucha contra el Narcocrimen Juan Bernabé Escobar, acompañado por el jefe de la Policía Comisario General Juan Moisés Villagra, el subjefe Comisario General Norberto Rubén Mauri, además de familiares y amigos.

También estuvo el Suboficial Principal Cristian Villagra, uno de los sobrevivientes del fatídico hecho de tránsito, que estuvo en compañía de su familia, uno de los pilares fundamentales en su vida.

También asistieron los oficiales superiores que integran la Plana Mayor Policial, personal superior y subalterno, vecinos y familiares, quienes recordaron a estas dos personas tan queridas que partieron inesperadamente de este mundo terrenal, pero que aún siguen vivos en los recuerdos y los corazones de sus seres queridos.







