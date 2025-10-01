La Policía sacó de circulación a 42 conductores alcoholizados

• Durante los controles, se labraron más de 190 actas de infracción

La fuerza provincial desplegó recursos humanos y logísticos en operativos de seguridad vial y ciudadana durante el fin de semana, en inmediaciones a locales bailables, en los barrios de la ciudad capital y en todo el interior provincial.

En ese amplio dispositivo, integrantes de la Dirección General Policía de Seguridad Vial (DGPSV) controlaron con alcoholímetros a 1616 personas, labraron 194 actas de infracción y detectaron a 42 conductores alcoholizados en toda la provincia.

También sacaron de circulación unas 15 motos y retuvieron 72 licencias de conducir por faltas graves a la Ley Nacional de Tránsito.

Seguridad deportiva

La Policía diagramó operativos de seguridad este domingo en el marco del encuentro deportivo Torneo Federal “A” entre San Martín de Formosa y Sol de Mayo de la provincia de Río Negro.

También se hizo lo propio el sábado por la mañana por la Segunda Maratón del NEA" y por la tarde por el “IV MARATÓN” en conmemoración del “XXII aniversario del Hospital Alta Complejidad”, ambas maratones en la Costanera Vuelta Fermoza, desde el monumento "Última Cena" hasta la "Plaza de las Dos Banderas”.





Seguridad ciudadana

Los servidores públicos tuvieron una activa presencia en los barrios y realizaron servicios de seguridad en espacios e instituciones públicas, incluidos plazas, paseos, escuelas, centros de salud, cajeros automáticos, comercios, más las principales avenidas y calles internas, a fin de fortalecer el vínculo con la comunidad formoseña.

En este sentido, se valora el compromiso y la colaboración de los vecinos, que resultan de gran importancia para obtener resultados eficaces en estas tareas preventivas.

Además se movilizaron unas 6.000 personas en distintos locales bailables de esta ciudad capital, donde la Policía desplegó sus recursos antes, durante y después de la culminación de las actividades.



