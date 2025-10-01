La Policía recuperó bienes robados de un comercio

• La participación ciudadana activa fue vital para esclarecer el ilícito

Efectivos de la Brigada Investigativa de la Delegación Unidad Regional Uno-Distrito Cinco detuvieron a dos hombres y recuperaron dos garrafas de gas de 10 kg que habían sido sustraídas de un comercio del barrio Eva Perón de esta ciudad.

El viernes último, un vecino denunció que durante la madrugada, desconocidos ingresaron a su local comercial ubicado en la manzana 80 y le sustrajeron objetos de valor.

En la Comisaria Seccional Quinta se inició una causa judicial por el delito de “Robo” con intervención del juzgado de Instrucción y Correccional N° 2, de la Primera Circunscripción Judicial.

De inmediato, los investigadores se abocaron al trabajo de campo, entrevista a vecinos y verificación de las cámaras de seguridad.

Luego, cerca de las 10:00 horas, en el barrio 6 de Enero, los policías detuvieron a los presuntos autores del ilícito y secuestraron los bienes denunciados como sustraídos.

Los detenidos y secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial y todo quedó a disposición de la Justicia.



