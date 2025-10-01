La Policía desbarató otra una banda dedicada al robo de motocicletas

Durante un allanamiento se recuperaron cinco motocicletas, moto partes y secuestraron envoltorios con marihuana

Efectivos del Departamento Informaciones Policiales detuvieron a cuatro hombres y secuestraron varias motocicletas, motos partes y estupefacientes, tras una investigación que permitió desarticular una banda dedicada al robo de motos en distintos sectores de la ciudad de Formosa.

El procedimiento fue realizado por la Sección Robos y Hurtos del Departamento Informaciones Policiales, quienes iniciaron las pesquisas luego de una denuncia por el robo de una motocicleta ocurrido días atrás en un establecimiento educativo.

Desde ese momento una exhaustiva recolección de datos y tareas de inteligencia permitió establecer la identidad y participación de cuatro individuos, todos ellos con antecedentes delictivos por hechos similares.

Las pruebas obtenidas fueron puestas a conocimiento del Dr. Guillermo O. Caballero, juez de Instrucción y Correccional N. º 6 de la Primera Circunscripción Judicial, quien otorgó la orden de allanamiento para un domicilio ubicado en la manzana 15 del barrio La Nueva Formosa.

Durante la diligencia judicial llevada a cabo el viernes último los investigadores recuperaron cinco motocicletas, una de ellas utilizada por los autores para cometer los ilícitos, además de moto partes presumiblemente provenientes del desguace de otros rodados.

También en el lugar se hallaron envoltorios con sustancia vegetal que, tras ser sometidos a reactivos químicos por personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas, arrojaron resultado positivo para marihuana, dando intervención al Juzgado de Instrucción y Correccional del Fuero Contra el Narcocrimen.

En el marco del procedimiento fueron detenidos los cuatro hombres sindicados como integrantes del grupo delictivo, de 22, 24, 29 y 31 años de edad.

Todos fueron trasladados a la dependencia policial, donde quedaron notificados de su situación legal en tres causas por robo de motocicletas.

Además, conforme a la base de datos de la repartición policial, se estableció que uno de los sujetos registraba pedido de detención vigente por hechos contra la propiedad, motivo por el cual fue notificado de la causa correspondiente.



