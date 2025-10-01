Detuvieron a dos sujetos y recuperaron objetos de valor

Estos son los resultados de dos intervenciones realizadas en la ciudad de Formosa

Efectivos de la Subcomisaría Oficial Principal Gustavo Ramón Bini del barrio Colluccio aprehendieron a dos hombres, secuestraron una aspiradora y elementos de construcción sustraídos, que quedaron a disposición de la Justicia provincial.

En el primer caso, una mujer de 43 años denunció que un pariente le sustrajo una aspiradora de su vivienda, ubicada en el barrio Divino Niño.

De inmediato, los policías realizaron las diligencias e iniciaron una causa judicial por “Hurto”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.

Durante la investigación, establecieron que el sujeto estaba en plena comercialización del electrodoméstico en el barrio Virgen del Rosario, por lo que fueron al lugar y detuvieron al causante quien tenía en su poder el artefacto.

La segunda intervención se concretó durante recorridas preventivas por calles internas del barrio Evita.

Allí observaron que un individuo trasladaba dos bolsas de cal y al darse cuenta de la presencia de los uniformados intentó darse a la fuga, pero terminó detenido.

Minutos después tomaron conocimiento que los productos fueron robados de una obra en construcción, los cuales fueron documentados por la Dirección General de Policía Científica.

En ambos procedimientos, los sujetos y secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial y quedaron a disposición de la Justicia provincial.



