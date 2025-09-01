Este martes habrá venta de bolsones saludables en diversos puntos de la ciudad

Desde la Dirección de Financiamiento y Desarrollo Local de la comuna capitalina informaron que esta semana continúa la venta de los tradicionales bolsones saludables, ofreciendo a los vecinos productos frutihortícolas de calidad y a precios accesibles en diversos puntos de la ciudad.

Los stands de venta estarán presentes este martes, de 8 a 12 horas, en los siguientes sectores: Fotheringham y Fortín Yunká, Av. 9 de Julio e Yrigoyen; Av. 25 de Mayo y Padre Grotti; Av. Soldado Formoseño y Av. De Los Constituyentes; Av. González Lelong y Av. Pantaleón Gómez, y Rivadavia y Pringles. El día jueves continuará la comercialización en estos mismos puntos, y en los mismos horarios.

El miércoles, en tanto, el programa se desarrollará en la intersección de Av. Soldado Formoseño y Av. De Los Constituyentes.

Cabe recordar que bolsón de verduras contiene papa, tomate, cebolla, zanahoria, morrones, lechuga o acelga, perejil, cebollita de verdeo y zapallo, mientras que el de frutas lleva naranja, manzana, pera y pomelo.

Como otras opciones a la venta, en el punto de Fotheringham y Yunká se ofrecen plantas aromáticas; en Av. 25 de Mayo y Rivadavia, harina de maíz, poroto, miel y palta; en Av. 9 de Julio e Yrigoyen encontrarán huevos, harina de maíz y plantas ornamentales; en Av. González Lelong y Av. Pantaleón Gómez habrá remolacha, repollo, pepino, berenjena, apio, kiwis, poroto y miel.



