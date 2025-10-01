La LFF participó de la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria 2025 de AFA





En carácter de presidente de la Liga Formoseña de Fútbol y referente dirigencial de la Región Litoral Norte, el Ing. Jorge Jofré, participó de la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria 2025 organizada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza, Buenos Aires.Durante la ceremonia, presidida por Claudio "Chiqui" Tapia, se trató el acuerdo firmado con el Gobierno de Buenos Aires para utilizar el Estadio Diego Armando Maradona, y además se anunció la creación de una universidad propia llamada "UnAFA".En ese marco, Jofré formó parte activa del encuentro, acompañado por la titular del Club San Martin de Formosa, Griselda Cardozo, y los principales dirigentes del fútbol argentino, en una jornada que se desarrolló con absoluta normalidad y consenso total.Con estas medidas, la AFA ratifica su independencia administrativa y da un paso trascendental hacia una nueva etapa organizativa, mientras la participación de dirigentes del interior refuerza la presencia federal en las decisiones estratégicas del balompié nacional.