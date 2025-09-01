La determinación política de no detenerse ante el despropósito nacional de paralizar las obras

Aunque los críticos de la gestión de los gobernantes de Formosa asuman posturas calcadas , se ha insistido en que los que ponen trabas a la continuidad de obras y medidas que beneficien al pueblo formoseño no guarda relación con la ideología, basta con detenerse a comparar el desempeño macrista y mileísta para que encuentre la respuesta al interrogante.

En las dos ocasiones, no solamente se paralizaron las obras en ejecución y la actividad económica con la consecuente precarización de las fuentes laborales de los formoseños sino que se arremetió con las objeciones a la legalidad del mandato gubernamental con repetidas presentaciones ante la Corte Suprema de Justicia.

En esta última ocasión, la arremetida de la oposición fue tal que fue respondida por Gildo Insfrán con la determinación de convocar a la Convención Provincial Constituyente que se encargó de esclarecer acerca de la durabilidad temporal de los mandatos gubernamentales.

Explicado ello, se insiste ante la CSJ para que surja alguna medida del alto cuerpo que impida al actual mandatario a aspirar a otro mandato después de 2027 en que expira el actual.

En lo atinente a las obras suspendidas o paralizadas, el gobernador tranquilizó al anunciar públicamente que los trabajos públicos continuarían pese a la neutralización de ellos por parte del gobierno nacional, ya que se apelaría a los recursos propios del tesoro provincial.

Eso sí, con la aclaración de Gildo- que repitió lo dicho en tiempos de Mauricio : se harían más lentamente; pero se continuarían.

Cabe recordar, que la administración criteriosa de los recursos la permitió anunciar durante 20 años en la legislatura que se había logrado cerrar los ejercicios con superávit fiscal y “con la gente adentro”.

Esa caprichosa reacción queda reflejada en los logros alcanzados en lo que transcurre.

En ocasión de inaugurar ese monumental complejo destinado a la práctica deportiva integrada por la piscina olímpica climatizada y la pista de atletismo , Gildo Insfrán dejaba habilitada la obra 124 de la gestión provincial en lo que transcurre de 2025 versus 0 ( cero) de la nacional.

De ellas, 47 han sido puestas al servicio de la educación educativas, permitiendo llegar a las 1552 en lo que va de su gestión y las restantes corresponden a otros rubros como salud, agua potable, energía, infraestructura vial y equipamiento comunitario.

En la ocasión manifestó su deseo que las nuevas generaciones de formoseños puedan disfrutar y aprovechar de una infraestructura que tiene que ver con mejoramiento de la calidad de vida y el crecimiento de la empatía entre sus pares en un tiempo en el que el individualismo arrecia en el mundo.

Opinó que el momento que se vive en la Argentina no es muy azaroso ya que se cuenta con el peor presidente de la historia, en el momento más difícil del mundo.

” Lo digo sin ponerme colorado, porque es el peor. Todavía no son ni dos años, pero ya bastan para conocerlo”, insistió para referir que Javier Milei ahora está desesperado y por fin su patrón Trump (Donald), a través de su secretario de Tesoro, sacó tres o cuatros tuits y le hizo creer que más o menos era una persona invencible”, reflexionó.

También que el mercado nuevamente le hizo sentir que no es así y de allí su nuevo apuro para que su patrón lo reciba el 14 de octubre para ver si puede llegar al 26 de este mes a las elecciones nacionales.

Gildo aguarda que con los formoseños pueda dar una vez más, al pueblo argentino” una demostración de que somos esclarecidos y por sobre todas las cosas, agradecidos.

Anhela que, nuevamente, la ciudadanía apueste el próximo día 26 en las urnas al azul que corresponde al ideario del Frente de la Victoria que lleva como candidatos a Graciela de la Rosa y Néstor Fabián Cáceres.















