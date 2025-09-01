“El objetivo del Clúster de Innovación Tecnológica es el desarrollo del talento formoseño”

Matias Mendoza, gerente del Clúster de Innovación Tecnológica recordó que el pasado viernes en horas de la tarde, se inauguró este espacio de trabajo de “desarrollo de empresas tecnológicas”, dónde se conjugan esfuerzos interinstitucionales, articulando áreas de acción entre el sector público, privado y académico.

Explicó Mendoza que el Clúster de Innovación apunta al desarrollo de la economía del conocimiento; y en lo referido al resguardo de derechos de cuarta generación, ítems plasmados en la reciente reforma de la Constitución Provincial.

Esta unidad funciona en el Polo Científico; con equipamientos de alto rendimiento, impresoras 3d, área de robótica. Además se dará inicio a un Club Digital, donde se darán cursos sobre temas de actualidad tecnológica como inteligencia artificial, robótica, entre otros puntos.

Explicó que aquellas personas interesadas en formar parte de este espacio colaborativo, pueden contactarse por la página de la Secretaría de Ciencia y Tecnología; o deben acercarse al Clúster.

“El objetivo es el desarrollo del talento formoseño, en busca de internacionalizar productos”, subrayó.

Como ejemplo del trabajo inter institucional comentó que el IAS ya firmó un convenio con el Lúdica Tech para el desarrollo de juegos electrónicos con fines lúdicos.

El Clúster de Innovación

Se constituye como un ecosistema de articulación entre el sector público (Secretaría de Ciencia y Tecnología, Polo Científico), privado (Lúdica Tech, Órbita Lab, Épica, Setecom, Refsa Telecomunicaciones) y académico (Instituto Politécnico Formosa).

Su objetivo es impulsar la creación de startups, la internacionalización de soluciones tecnológicas locales y la formación de talento, consolidando un espacio que proyecta la generación de 200 empleos tecnológicos hacia 2026.







