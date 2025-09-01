La comuna está expidiendo Certificado de Factibilidad de Uso y Localización para proyectos inmobiliarios

La Municipalidad de Formosa, a través de su Dirección de Control de Edificación, está emitiendo actualmente el Certificado de Factibilidad de Uso y Localización a aquellos vecinos que estén por construir o invertir en un proyecto inmobiliario para garantizar su viabilidad desde el punto de vista geográfico y funcional.

María Emilia Romea, titular del área, precisó: “la solicitud del Certificado de Factibilidad de Uso y Localización tiene dos objetivos: uno es evaluar si una obra que se pretende ejecutar es factible en ese lugar y con la actividad que va a tener. En ese caso, todos los que desean construir pueden acercarse a pedir una Pre-factibilidad, que es más sencilla y genérica, a los efectos de evaluar si van a comprar o invertir en el proyecto; o bien, cuando tengan el proyecto, solicitar la Factibilidad para que se lo evalúe, tanto en las restricciones de construcción como en la actividad que se va a realizar”, detalló.

“Por otro lado – agregó – , están las obras existentes que de alguna manera se han ejecutado sin permiso o no cumplan con todas las normativas, las cuales pueden regularizarse a través de este Certificado de Factibilidad, y posteriormente se completa en la Dirección de Obras Privadas con todo el legajo técnico correspondiente”, explicó la funcionaria.

Romea aclaró además que, en cuanto a las habilitaciones comerciales, “si bien las mismas se tramitan en la Dirección de Control Comercial, uno de sus requisitos es precisamente el Certificado de Factibilidad, que lo que hace es evaluar sobre una edificación existente si el destino y el uso que se le dará es factible o no y, en caso de no ser así, no se emitirá el certificado hasta que el proyecto se adapte y cumpla con las normas”, dijo.

Finalmente añadió “estamos disponibles en las oficinas de la Dirección, sita en Fotheringham 1364, de 7 a 13 y de 16 a 20, para que concurran ante cualquier duda y para todo tipo de consultas, donde serán asesorados por profesionales del área”, dijo para concluir.



