Brindarán cursos de capacitación para obtener la licencia de conducir por primera vez





La Municipalidad capitalina, junto al gobierno provincial, pone en marcha nuevamente el programa denominado “Mi primera licencia”, el cual consiste en cursos de capacitación para que los jóvenes puedan obtener su Licencia Nacional de Conducir por primera vez.

La capacitación, que será en primera instancia de carácter teórico, se llevará a cabo el próximo miércoles 15 de octubre, desde las 18 horas, en las instalaciones del Club San Martín, sito en la intersección de las calles José María Amor y Obispo Scozzina, en el barrio San Francisco. Los interesados en realizar el curso deberán asistir con el DNI, copia del DNI y un bolígrafo. Cabe destacar que, además, se sorteara una motocicleta y un casco entre todos los participantes.

Al respecto, el director de Tránsito de la comuna, Lic. Orlando Ortiz, manifestó: “Este programa apunta sobre todo a los jóvenes, ya que, a partir de los 16 años, ya pueden conducir motocicletas, y desde los 17, automóviles, siempre con la autorización de los padres. Por eso es importante que ellos ya incorporen los conocimientos necesarios para conducir de manera segura en la vía pública, y que cuenten con la licencia que los habilita a hacerlo”.

El funcionario explicó que, una vez realizada la etapa teórica, las personas deberán cumplir con el curso práctico, que se realiza los días sábados.

“Esta es la segunda convocatoria que realizamos. La primera edición fue todo un éxito, puesto que mil jóvenes fueron beneficiados con esta actividad”, añadió.

Asimismo, Ortiz especificó que “los interesados en participar pueden preinscribirse a través de un código QR que se puede encontrar en las redes sociales del municipio. De igual manera pueden inscribirse en el club San Martín al momento de la capacitación”.



