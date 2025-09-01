Insfrán presidió el acto por el Día del Trabajador Vial y del Camino

Este lunes 6 de octubre, por la mañana, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, encabezó el acto institucional por el Día del Camino y del Trabajador Vial que se desarrolló en el Salón de Usos Múltiples (SUM) de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV).

El mandatario estuvo acompañado por el vicegobernador, Eber Solís; el presidente provisional de la Honorable Legislatura de Formosa, Armando Felipe Cabrera; el intendente capitalino, Jorge Jofré; legisladores nacionales y provinciales, autoridades del Poder Ejecutivo provincial, concejales capitalinos, intendentes y presidentes de comisiones de fomento y jefes de la institución policial.

Al inicio, entonaron el Himno Nacional Argentino y el Himno Marcha Formosa a los sones de la Banda de la Policía de la provincia de Formosa, quienes luego realizaron un toque de silencio por los trabajadores viales fallecidos recientemente.

A su término, se proyectó un video institucional y se entregaron medallas de reconocimiento al personal de la DPV con 40 y 45 años de trayectoria.

El primer defensor

El primer orador de la ceremonia fue el jefe del Distrito Norte de la Delegación de DPV, Marcelo Motta, quien al tomar la palabra expresó su “más sincero agradecimiento a todos aquellos que con esfuerzo y compromiso han trabajado incansablemente para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores viales”.

“A lo largo de este tiempo el Gobernador ha demostrado de manera permanente su apoyo y compromiso con nosotros, los trabajadores, que día a día garantizamos la conectividad y el desarrollo de nuestra provincia”, sostuvo.

Y añadió: “Nuestra institución continúa creciendo incorporando año tras año nuevos equipos viales y herramientas, estas inversiones son fundamentales para que podamos brindar un servicio cada vez mejor en nuestras rutas y caminos, haciendo posible la comunicación entre los pueblos, favoreciendo así el progreso de toda la comunidad”.

De esta manera, Motta pidió “tener memoria” y recordar “los hechos que marcaron nuestro camino” como, por ejemplo, años atrás cuando “bajo un Gobierno nacional similar al que hoy lamentablemente padecemos, se habló de la privatización de las vialidades provinciales”.

“En algunas provincias esto llegó a concretarse, pero en la nuestra no fue así, y eso gracias a una firme decisión política, por eso quiero agradecer al gobernador, doctor Gildo Insfrán, por haber defendido con convicción la vialidad provincial, evitando su privatización y protegiendo los derechos de los trabajadores viales”, resaltó.

Y le habló al mandatario al que catalogó como “el primer defensor de nuestro sector”, al mismo tiempo que destacó “su gestión y compromiso” que “se traducen en beneficios concretos para nuestra provincia y para cada uno de sus habitantes”.

En este marco, el jefe distrital renovó el compromiso de toda la familia vialera para “seguir trabajando con dedicación, responsabilidad y orgullo” porque “somos parte de este gran equipo, de este modelo de provincia que conduce nuestro querido Gobernador”.

“Y seguiremos avanzando con la misma convicción y el mismo amor por nuestra tierra para construir caminos que unan, que incluyan y que nos acerquen cada día más”, cerró.

Luego, fue el turno del administrador general de la DPV, Javier Caffa; y, finalmente, el discurso principal de la jornada estuvo a cargo de Insfrán quien, al terminar su alocución, recibió un presente por parte de todos los vialeros, concluyendo de esta manera el acto oficial.



