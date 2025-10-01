Insfrán: “En Formosa reafirmamos nuestra identidad multiétnica y pluricultural”

El primer mandatario formoseño publicó un mensaje para evocar el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que se conmemora este 12 de octubre, fecha que busca poner en valor la pluralidad étnica del país y reconocer los derechos y aportes de los pueblos originarios, afrodescendientes y comunidades que conforman la identidad nacional.

“En Formosa reafirmamos nuestra identidad multiétnica y pluricultural, consagrada en la Constitución Provincial, y con ella nuestro compromiso con el respeto, el diálogo y la convivencia entre todos los formoseños y las formoseñas”, subrayó el gobernador Gildo Insfrán.

En ese sentido, destacó que “la diversidad cultural y la unidad son nuestras mayores riquezas: nos fortalecen y nos permiten construir juntos una provincia más justa, inclusiva y plural”.



