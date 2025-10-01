Ingenieros formoseños emitieron un manifiesto: "Este 17 de octubre decimos presente"

A través de un comunicado, ingenieros e ingenieras de Formosa, que se identifican con el Modelo Formoseño que conduce el gobernador Gildo Insfrán, expresaron, con firmeza y convicción, “nuestro más absoluto respaldo” al primer mandatario y a los candidatos a diputados nacionales del Frente de la Victoria, en el Día de la Lealtad Peronista, que se conmemorará el próximo viernes 17 de octubre.

“A 80 años de aquel 17 de octubre, recordamos el legado de justicia social y lucha por los derechos de los trabajadores que fundaron las bases de un país más justo e inclusivo. Con ese mismo espíritu, el doctor Gildo Insfrán ha consolidado un modelo de gestión que ha puesto a Formosa en el camino del desarrollo con justicia social y equidad territorial”, sostiene el escrito.

Y continúa: “Con casi dos años de gestión vemos que el gobierno de Milei no ha dado hasta ahora ni un solo resultado favorable para las mayorías populares, generando un escenario social muy adverso a nivel nacional. Nuestro país viene transitando el tiempo de un modelo económico caracterizado por el desentendimiento del Estado frente a las necesidades de su pueblo, que se traduce en la pérdida de derechos, el endeudamiento externo, la entrega de soberanía política, la paralización de obras públicas y el aumento de la desigualdad”.

Consideraron que, en un camino opuesto, “el Modelo Formoseño ha consolidado las bases de un Estado presente, que garantiza la dignidad de cada formoseño y formoseña, sin importar el lugar del territorio en el que viva, dando una lucha por la construcción de una línea mínima de vida de dignidad e inclusión por debajo de la cual no esté nadie”.

“La fortaleza del Modelo Formoseño radica en que logró que nuestro pueblo haya asumido el concepto de Comunidad Organizada donde, bajo el paraguas de la doctrina justicialista, todos, mancomunadamente, seamos artífices del desarrollo económico con justicia social. Gracias a esa visión, Formosa hoy se encuentra en el umbral de los procesos de industrialización, la ciencia y la tecnología, que abren nuevas puertas para el progreso de nuestra provincia y nuestro futuro común”, sostuvieron.

Asimismo, reconocieron el trabajo colectivo de todos los sectores que, a pesar de un escenario nacional de constantes retrocesos, “sigue consolidando un territorio que crece con la convicción de que el bienestar de sus habitantes es la piedra angular de cada política pública implementada”.

“Como Pueblo Formoseño somos artífices, partícipes, y destinatarios del modelo que construimos, asegurándonos un futuro con igualdad de oportunidades, bienestar y progreso para todos. Nuestro aporte, compromiso y trabajo colectivo en todos los sectores de la comunidad son la clave para alcanzar los logros conquistados hasta el momento”, aseveraron.

Ante lo expuesto, ratificaron, “nos sentimos convocados” y reiteraron “nuestro apoyo al liderazgo del doctor Gildo Insfrán y depositamos nuestra confianza en las y los candidatos a diputados nacionales del Frente de la Victoria, Graciela de la Rosa, Fabián Cáceres, Mirta Retamozo y Camilo Orrabalis, quienes darán la batalla necesaria a nivel nacional para frenar los atropellos del Gobierno nacional actual”.











