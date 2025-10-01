“Fuerte y al medio”: Caminata de candidatos del FdV en el microcentro capitalino

En la tarde-noche de este domingo 19, finalizando el Día de la Madre, los candidatos a diputados nacionales del Frente de la Victoria (FdV) de Formosa llevaron adelante una caminata en el microcentro de la Capital, presentando además al trío de autores e intérpretes del jingle de campaña.

La caminata se realizó desde el reloj histórico, ubicado en la tradicional esquina de la Avenida 25 de Mayo y la calle Rivadavia, hasta el Mástil Municipal, situado en la intersección de dicha avenida y la calle San Martín, reuniendo a militantes de diversas agrupaciones justicialistas.

En ese marco, dialogó con AGENFOR quien encabeza la lista del FdV, Graciela de la Rosa, que de cara a las elecciones nacionales del próximo 26 de octubre, indicó que “como fue el Día de la Madre, nos reunimos los que estábamos en los gazebos de la 25 de Mayo y nos vinimos todos” para la Peatonal, llevando a cabo la mencionada caminata a modo de “regalo para las compañeras que son mamás”.

“Nos congregamos en esta multitudinaria reunión, todas las agrupaciones, porque hay una unidad impresionante. Están trabajando a full porque como lo dijo nuestro conductor, el doctor Gildo Insfrán, cuando el Peronismo está unido es invencible”, subrayó.

Respecto del día de los comicios, estimó que “vamos a tener el apoyo total del pueblo”, ya que los formoseños “saben quiénes va a defender sus derechos y quiénes no en la Cámara de Diputados de la Nación”.

Por su parte, el segundo candidato en la lista, Fabián Cáceres, señaló que este domingo fue “un día especial” por celebrarse el Día de la Madre, de manera que “aprovechamos para juntarnos, compartir en familia y también con la militancia, recorriendo distintas calles de la ciudad”.

Puso de resalto que “los candidatos del Frente de la Victoria somos bien recibidos por todos. Nosotros sí podemos caminar las calles, en todos los barrios, así que quiero agradecerle al pueblo formoseño ese recibimiento que lo llevamos en el corazón”.

A su vez, coincidió con De la Rosa en que “vamos a tener nuevamente un rotundo acompañamiento de los formoseños el 26 de octubre y, tanto ella como yo, vamos a llegar a ocupar una banca en la Cámara de Diputados. Desde ahí vamos a defender los derechos y los intereses que hoy más que nunca hacen falta de todos los argentinos, pero especialmente de nuestro pueblo formoseño”.

Finalmente, Daniel, uno de los autores e intérpretes de la canción de campaña del FdV, agradeció “el apoyo tremendo” que recibieron. “Desde la música urbana nosotros aportamos nuestro granito con este jingle que es el oficial del Frente de la Victoria, con la explosión que tuvo y el impacto, así que contentísimos y con muchas ganas de seguir trabajando”, remarcó.

Asimismo, Nicolás, otro de los autores, contó que la letra de “Fuerte y al medio” está inspirada “en la gente y en el Mundial de Qatar, cuando en el último penal (Lionel) Messi dijo ‘fuerte y al medio’.

“Acorde a eso fue. Aparte es una frase que el Gobernador la hizo propia. La idea fue hacer algo motivador para todos, así que empezamos a ver cómo podíamos hacer. Tenía que ser algo pegadizo, entonces, quedó en algo cortito: fuerte y al medio”, resumió.

Por último, Lucas agregó: “Siempre estamos unidos y representando a Formosa desde la parte del género urbano. Y este domingo estuvimos presentes apoyando al gobernador Insfrán, al vicegobernador Eber Solís y al Partido Justicialista, fuerte y al medio”, cerró.



