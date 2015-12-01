El Municipio arrancó la semana con una activa agenda laboral





En la jornada de lunes, distintos conglomerados capitalinos fueron beneficiados con las tareas que encabezaron la agenda municipal, la que priorizó el estado de calles de tierra dadas las condiciones para su recomposición, sin dejar de lado la puesta a punto del drenaje pluvial y la limpieza en la ciudad.

Los trabajos, a cargo de personal de la Dirección de Mantenimiento de la Vía Pública junto a cooperativistas, se ejecutaron en el B° San Juan Bautista, haciendo foco en el perfilado de calles internas, en el cuneteo manual con carga directa y en la limpieza y levantamiento de esquineros. Con similares tareas, otras cuadrillas procedieron en el B° El Resguardo, sumando allí la limpieza de traza de calles.

Por otro lado, en el B° Lisbel Rivira, se llevó a cabo el cuneteo del drenaje pluvial sobre la calle interlote en las adyacencias de las manzanas 52 y 57, tal como en Urbanización San Isidro, donde procedieron con la limpieza mecánica en el desagüe central a cielo abierto del lugar.

Asimismo, en los barrios Eva Perón, 20 de Julio y El Porvenir, los trabajos se centraron en el perfilado de calles, en este último con la colocación de tubos de hormigón para cruce de alcantarillas. En el B° San Agustín, por su lado, las acciones se centraron en la limpieza mecánica de desagües sobre calle Díaz Roig, y el cuneteo manual sobre Masaferro.

Por último, en los barrios Urbanización Maradona, Virgen de Luján y República Argentina se priorizó la limpieza de alcantarillas, con la colocación de tubos en el último, y el mejoramiento de arterias a través del perfilado en el primero de ellos.



