Fiesta Bizarra, mi recepción soñada en el Club San Martín

Se acerca la fiesta más bizarra del año en Formosa, que se realizará este sábado 11 de octubre a partir de las 18 horas en el Club San Martín. Será una noche llena de música, disfraces originales y premios para quienes se animen a desplegar toda su creatividad y energía.

El concejal de la ciudad, Marcelo Sosa, reafirma su apoyo constante a las actividades juveniles y estudiantiles, impulsando este evento como un espacio para que los jóvenes puedan expresarse, divertirse y compartir momentos especiales junto a sus compañeros.

Además, durante la noche se anunciará al ganador del concurso "Mi Recepción Soñada", que recibirá como premio una fiesta completa con todos los gastos cubiertos en el salón La Nueva Recova.

La invitación está abierta a toda la juventud estudiantil para que participe con su mejor look bizarro, corra la voz entre sus amigos y disfrute de una velada pensada especialmente para ellos. Sin dudas, será una experiencia inolvidable para cerrar el fin de semana con mucha alegría y compañerismo.



