Continúan con total normalidad las "Olimpiadas Municipales 2025"





En las instalaciones del Complejo Deportivo Municipal "Los Iglús", continua con total normalidad la disputa de las múltiples disciplinas incluidas en estas "Olimpiadas Municipales 2025", que mediante la iniciación deportiva, promueven el sano esparcimiento y la camaradería entre los más de 700 de participantes de las distintas áreas comunales.

De esta forma, en estas primeras semanas se jugaron las fases clasificatorias del Fútbol de campo, Futsal, Fútbol Arena, Vóley de Piso y Beach Vóley. Asimismo, en los próximos días iniciarán los certámenes de Pádel, Básquetbol, Torneo de Penales y los tradicionales Juegos de mesa.

Vale recalcar que, las Olimpiadas se prolongarán hasta el 8 de noviembre -Día del Empleado Municipal-, y concluirán con una gran fiesta en cuyo transcurso se entregarán los premios a los equipos mejores clasificados en las diferentes actividades.



