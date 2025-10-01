FdV: “El 26 de octubre les pondremos un freno a las políticas crueles e inhumanas del Presidente”

Los candidatos a diputados nacionales del Frente de la Victoria (FdV) Graciela de la Rosa, Fabián Cáceres y Camilo Orrabalis participaron de una reunión en la Delegación Regional Formosa de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT).

Estuvieron presentes el delegado regional de la CGT Formosa, Hilario Martínez; el secretario general de UPCN Formosa, Isabelino Idoyaga; los diputados provinciales Agustín Samaniego y Hugo García, entre otros.

En ese marco, Cáceres valoró el encuentro en la sede gremial, ya que “son muy fructíferas estas reuniones, así como las capacitaciones que se hacen de la Boleta Única Papel (BUP), con los militantes y distintos sectores”.

“Tomamos el compromiso de ellos en cuanto al acompañamiento a los candidatos del Modelo Formoseño, ya que somos nosotros los que vamos a defender los derechos y los intereses de los trabajadores, los jubilados, los pensionados, las personas con discapacidad, como además a la educación y la salud pública”, enfatizó el candidato en segundo término de la lista.

Respecto de la situación nacional, coincidió con el gobernador Gildo Insfrán, quien viene advirtiendo que “la Patria está en peligro” por las medidas de ajuste y desfinanciamiento del Gobierno de Javier Milei. “Como dice nuestro Gobernador, la Patria está en peligro con este Presidente que tenemos –alertó-. Él mismo ha manifestado que es el topo que viene a destruir el Estado y odia al pueblo”.

Por ello, subrayó que “la elección del 26 de octubre es muy importante, porque les vamos a poner un freno a todas esas políticas crueles e inhumanas que viene llevando adelante este Presidente”.

Por su parte, Martínez destacó que este encuentro fue “para compartir con los candidatos del Modelo Formoseño, como movimiento obrero”, por cuanto “no podíamos estar ajenos a aportar nuestro grano de arena para que el domingo 26 sean consagrados De la Rosa y Cáceres”.

“El pueblo formoseño es sabio y van a ser ungidos los dos como diputados nacionales, representando a Formosa, para defender no solo a la provincia, sino a la soberanía argentina”, aseguró de cara a la jornada electoral.



