El Hospital “Opizzo Traverso” renovó servicios de salud en la comunidad originaria El Desaguadero

Estuvieron orientados, especialmente, al cuidado de la salud de las mujeres.

En un nuevo accionar, el Hospital “Opizzo Traverso” de El Colorado realizó un operativo de salud en la comunidad toba El Desaguadero, ubicada a unos 10 kilómetros de la localidad, que incluyó atenciones médicas, consultas obstétricas y la toma de muestras para estudios de diagnóstico.

La actividad estuvo a cargo del Servicio de Tocoginecología, que dispuso prestaciones esenciales para el cuidado de la salud de las mujeres, centrados en la prevención y la detección temprana de patologías.

“Se tomaron un total de 26 muestras para el Papanicolaou (PAP) y 15 para el Test de HPV”, informó el director del hospital, el doctor Rafael Silva; sobre lo cual, remarcó “son estudios fundamentales para la detección temprana del cáncer de cuello de útero”, enfatizando que “son completamente gratuitos, sin ningún costo para las pacientes”.

Además de las atenciones ginecológicas, se brindaron otras consultas médicas a mujeres de distintas edades. Y las obstetras presentes atendieron consultas, principalmente, relacionadas con la planificación familiar y la procreación responsable, fomentando así el cuidado integral de la salud femenina.

Asimismo, en alusión al Mes Rosa, de lucha contra el cáncer de mama, se aprovechó la oportunidad para ofrecer una charla informativa y de concientización sobre el cáncer de mama.

Durante la misma, se hizo hincapié en la importancia de la detección temprana a través de mamografías, controles periódicos y el autoexamen mamario, subrayando que la detección oportuna aumenta significativamente las posibilidades de cura.

El doctor Silva resaltó “la activa participación de las vecinas en esta jornada”, quienes, de manera responsable “acudieron a realizarse estos exámenes que son tan importantes para el cuidado de la salud integral”.

Al tiempo, aprovechó para recordar que en el Hospital “Opizzo Traverso” el consultorio de ginecología y obstetricia está abierto para la atención a la comunidad “de lunes a viernes, de 8 a 12 horas y por la tarde, a partir de las 15 horas”.

Además, una vez en la semana, por la tarde “de manera programada, llevan a cabo salidas a terreno, donde visitan casa por casa, para hacer la captación de embarazadas para los controles y, a la vez, para la atención de mujeres en general”, señaló.

Para cerrar, el funcionario valoró “el compromiso que mantiene el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano y los efectores sanitarios de toda la provincia, en garantizar por medio de estas acciones” el acceso a la salud, gratuita y de calidad, de todas las mujeres.



