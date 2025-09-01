El municipio priorizó el mantenimiento de desagües pluviales en barrio capitalinos

Agentes de la Dirección de Mantenimiento de la Vía Pública de la Municipalidad, conjuntamente con cooperativistas, arrancaron la semana profundizando el mantenimiento del drenaje urbano en sectores puntuales de la ciudad, teniendo en cuenta las jornadas inestables que se vivieron y las precipitaciones pronosticadas para esta temporada, lo que condiciona la puesta a punto de los desagües en el ejido urbano.

Una de las cuadrillas se apostó en las calles del Bº Divino Niño para ejecutar el cuneteo mecánico con carga directa, y en La Nueva Formosa y el Bº Covifol con la limpieza de cámaras y sumideros. Asimismo, se hizo lo propio con el retiro de residuos no convencionales en los barrios Fleming, San Miguel, Emilio Tomás y en La Nueva Formosa.

Por su lado, en el Bº El Quebranto, efectivos procedieron con el cuneteo manual y mecánico, replicándose este último en el Bº República Argentina, mientras que en el Bº El Porvenir el trabajo se centró en la limpieza y movimiento de suelo, complementados con cuneteo manual.

Por último, cuadrillas accionaron con la limpieza de los drenajes principales del Bº Juan D. Perón, incluyendo cunetas y alcantarillas, y en el Bº El Mirador con el mantenimiento de los canales a cielo abierto sobre la calle Ana. E de Cánepa, entre Somacal y Beata Nazaria March.

















RETIRO DE ESCOMBROS

-Retiro de escombros en los barrios Fleming, San Miguel, Emilio Tomas, Nueva Formosa.

Encargado: Navarrete Alejandro, Gauto Yonatan, Muzzio Maximo, Castillo Ramon















