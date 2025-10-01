En el Día de la Lealtad, intendentes respaldaron la gestión del gobernador Insfrán y al Modelo Formoseño

En el acto por el Día de la Lealtad que se realizó este viernes 17 en el Estadio Cincuentenario de la ciudad capital y al que asistieron miles de militantes y dirigentes peronistas, la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) recogió testimonios de intendentes, quienes expresaron su apoyo al gobernador Gildo Insfrán, ponderando a la jornada como “conmovedora y de mucha felicidad”.

El primer testimonio fue de Ricardo Lemos, intendente de Laguna Blanca, quien además de expresar que se trató de “un día muy emocionante”, indicó que participar del acto significó “un orgullo enorme, porque estuvieron presentes miles de compañeros y compañeras peronistas”.

“Todos acompañamos al conductor de los formoseños, el doctor Insfrán”, acentuó y añadió que “estamos felices porque desde el norte del país se está dando el puntapié para poder recuperar la Nación”.

En ese sentido, marcó que “el próximo desafío importante que tenemos como comunidad es el 26 de octubre”, día en que se realizarán las elecciones legislativas nacionales, instando a apoyar al Modelo Formoseño. “Votemos a los candidatos del Frente de la Victoria (FdV) para meter a los dos diputados nacionales y así empezar a desandar el cambio del Gobierno nacional”, exhortó.

Seguidamente, la intendenta de Pirané, Yéssica Palacios, pidió “continuar trabajando con mucho compromiso, siempre unidos, fortaleciendo el Modelo Formoseño y, sobre todo, acompañando al conductor Insfrán”.

Por su parte, Mario Brignole, jefe comunal de El Colorado, invitó al pueblo a “seguir militando porque la Patria está en peligro” y se refirió al 17 de octubre como “un día en que nos representa a todos”, ya que “fue una bisagra en la historia argentina, el movimiento revolucionario más importante y lo que transformó definitivamente para bien la vida de los argentinos y las argentinas”.

“El gobernador Insfrán es un abanderado de todo esto, así que estamos felices, contentos y orgullosos de ser parte de este Modelo Formoseño que él lo lleva adelante haciendo valer la justicia social, la soberanía política y la independencia económica –acentuó-. Sin eso no se puede lograr la felicidad del pueblo y la grandeza de la Patria”.

Para finalizar, hizo notar que en Formosa “tenemos justicia social con la salud, la educación, la producción, el trabajo, la vivienda y salarios dignos”, por lo cual “debemos seguir trabajando en esta construcción colectiva de modelo de provincia, de la mano de un conductor que supo transformar la vida de todos nosotros”, cerró.



