Desmienten que la Corte haya suspendido el cobro anticipado de la ATP en Formosa

En los últimos días, algunos medios y dirigentes tanto de la Unión Cívica Radical (UCR), como de la La Libertad Avanza (LLA), difundieron que la Corte Suprema de Justicia “frenó el cobro anticipado de la Administración Tributaria Provincial (ATP) en Formosa ”. Sin embargo, el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) 2494/2022 “Agropedascoll S.A. c/ Provincia de Formosa” demuestra que esa afirmación es falsa.

La resolución judicial corresponde a una medida cautelar transitoria que solo alcanza a la firma Agropedascoll S.A., con domicilio fuera de la provincia.

“No se trata de un fallo general ni de una sentencia definitiva. La Corte dispuso una medida preventiva, limitada a un caso particular, mientras se analiza el fondo del asunto”, explicó Gustavo López Peña, titular de la ATP.

El funcionario aclaró que el régimen provincial de cobro anticipado “sigue plenamente vigente y aplicándose normalmente a los contribuyentes registrados”. Además, señaló que “Formosa presentará sus argumentos en el plazo de 60 días que la Corte otorgó para responder la demanda, defendiendo la legalidad y la equidad del sistema tributario provincial”.

“Es importante llevar tranquilidad. La medida no modifica las normas de la Administración Tributaria Provincial ni suspende el cobro anticipado en general. Solo se trata de una cautelar específica, dictada a pedido de una empresa”, concluyó López Peña.



