El operativo policial por la “Copa Dr. Gildo Insfrán” se realizó con éxito en Clorinda

La competencia reunió a más de 140 delegaciones de toda la provincia

Efectivos de la Policía provincial desplegaron un exitoso operativo de seguridad en el marco de la 4ª Edición del Torneo de la Amistad “Copa Dr. Gildo Insfrán”, disputada en la ciudad de Clorinda, desde el viernes y hasta el domingo.

El dispositivo fue coordinado por la Unidad Regional Tres, con la participación de oficiales superiores, jefes y subalternos de ambos sexos, quienes cumplieron tareas de seguridad interna y externa en los distintos establecimientos educativos habilitados para alojar a más de 140 delegaciones deportivas provenientes de toda la provincia.

El acto inaugural fue el vienes y lo encabezó el gobernador de la provincia, Dr. Gildo Insfrán, con el despliegue de policías en los 15 campos de juego, desarrollándose 199 encuentros durante la jornada.

A todo esto, el domingo se brindó cobertura de seguridad en las canchas de los clubes San Luis y Juventud, donde se disputaron las semifinales, el encuentro por el tercer puesto y la gran final, con la colaboración de personal femenino para la seguridad interna y grupo táctico en el perímetro externo.

El encuentro final entre los clubes San Martín (Formosa) y Andrómeda (Clorinda) fue empate en 0 y el equipo capitalino se consagró campeón por vía de los penales.

La ceremonia de premiación contó con la presencia del vicegobernador de la provincia, Dr. Eber Wilson Solís, la candidata a diputada nacional Graciela de la Rosa, legisladores provinciales, intendentes y demás autoridades, quienes realizaron la entrega de trofeos y distinciones a los equipos ganadores, goleadora del torneo y valla menos vencida.

A las 20:45 horas del domingo, tras la desconcentración del público y el retiro de las autoridades, se dio por finalizado el dispositivo de seguridad, sin incidentes, lo que marcó el rotundo éxito del operativo de seguridad.



