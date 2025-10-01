Detuvieron a un hombre que quiso prender fuego varios carteles

Ocurrió en la intersección de las avenidas Gutnisky y Pantaleón Gómez

Efectivos de la fuerza provincial aprehendieron a un sujeto que intentó incendiar los carteles en la plazoleta de la avenida Gobernador Gutnisky, de esta ciudad.

También secuestraron la botella con líquido inflamable que llevaba y una motocicleta en la cual se desplazaba.

El domingo último, alrededor de las 5:45 horas, los uniformados realizaban recorridas preventivas por la mencionada arteria, a la altura de la Pantaleón Gómez, en el marco del operativo de seguridad ciudadana.

Durante esa actividad, observaron que un individuo detuvo la marcha de su moto Guerrero de 110 cilindradas, descendió del rodado y roció con combustible varios carteles ubicados en la plazoleta con claras intenciones de incendiarlos.

Pero no logró su cometido merced al accionar del personal que recorría por el sector. Al lugar concurrió personal de la Seccional Segunda que realizó las actuaciones procesales; mientras que la Dirección General de Policía Científica documentó el procedimiento.

El sujeto fue trasladado hasta la comisaría donde fue notificado de su situación legal y posteriormente alojado en sede policial a disposición de la Justicia provincial.

Por el caso, se inició una causa judicial por “Tentativa de daño”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.