El Municipio profundizó este miércoles el mantenimiento de calles y desagües pluviales





En la jornada del miércoles, la recomposición de calles y la optimización de desagües pluviales en zonas puntuales de la ciudad, encabezaron la agenda semanal que viene desarrollando la Municipalidad capitalina a través de su Dirección de Mantenimiento de la Vía Pública, conjuntamente con cooperativas de trabajo.

Una de las cuadrillas encargadas de restaurar las vías de circulación, emplazó sus máquinas en los barrios Virgen Niña y Virgen del Pilar, para ejecutar el perfilado sobre las calles La Pampa, Scozzina, Santa Cruz, Juan Biscaro y Arenales, en el primero de ellos, y sobre Azopardo, entre Yrigoyen y Fotheringham, en el segundo.

Del mismo modo, efectivos accionaron en los barrios San Isidro Labrador y Mariano Moreno con el perfilado de calles internas y con el levantamiento de esquineros, mientras que un equipo se ocupó del cuneteo con carga directa en el B° 25 de Mayo, otro de la limpieza de la cuneta revestida de calle Catamarca, en el B° San Juan Bautista, y uno del drenaje central sobre Av. Alicia M. de Justo, en las adyacencias de la Penitenciaría Provincial.

Por su parte, en la zona norte las cuadrillas comunales hicieron lo propio con el perfilado de calles en los barrios 8 de Octubre, 20 de Julio, El Porvenir, Eva Perón y Namqom, en este último con colocación de tubos de hormigón; mientras que en los barrios República Argentina, Virgen de Luján y Urbanización San Isidro, la tarea se centró en el mantenimiento del drenaje pluvial.



















