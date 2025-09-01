Basterra apuntó contra Basualdo por “acompañar a quienes quieren destruir Vialidad Nacional”

El diputado nacional por Formosa, Luis Eugenio Basterra, cuestionó al intendente lomitense y primer candidato a legislador nacional por La Libertad Avanza en Formosa, Atilio Basualdo, por “acompañar a quienes quieren destruir Vialidad Nacional”.

“Sacan como un gran éxito haber incluido en el presupuesto tres mil millones para la obra de la terminación de la Autovía, cuando lo que deben de esa obra es superar los cinco mil millones y para terminarla se requieren 40 mil millones”, sostuvo.

El legislador consideró esta decisión “una cargada más” y resaltó “el contraste que marca lo que es el Modelo Formoseño que nos propuso el gobernador Insfrán que asigna recursos que deberían estar puestos por Nación para sostener la red vial”.

Y lamentó ver, “del otro lado”, a “personas que hoy están ocupando el lugar que efectivamente querían”, en referencia al candidato de Javier Milei en Formosa, quien “adhiere a los principios de (José Luis) Espert y Karina Milei”.

“Es decir, hoy sí efectivamente se siente identificado con quien está acusada de coimera, con quien está acusado de narco”, apuntó; y ratificó que celebrar “haber conseguido tres mil millones en el Presupuesto Nacional para obras de infraestructura, es una tergiversación de la realidad”.

“Vialidad Nacional le debe a las empresas más de cinco mil millones, o sea que ni siquiera pueden pagar la deuda. Yo decía que puede alcanzar para cortar el pasto, ni para eso. Están poniendo menos del 10% de lo que se requiere para terminar esa obra”, reprochó.

Por ello, Basterra sintetizó que “Basualdo está en el lugar que le corresponde: el de la mentira, el de la estafa” y eso, consideró, “es lo que se refleja también a nivel nacional y las decisiones y equivocaciones del Presidente”.











