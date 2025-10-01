El miércoles 29 inicia el pago de haberes con el incremento del 10% y los $880.000 de mínimo de bolsillo garantizado

Cabe destacar que durante el año, los sueldos registran un 55% de aumento acumulado.

El Ministerio de Economía, Hacienda, y Finanzas de la provincia de Formosa informó que a partir del miércoles 29 del corriente se dará inicio al pago de los sueldos y jubilaciones del mes de octubre.

El mismo incluye el aumento salarial del 10% establecido por el gobernador Gildo Insfrán y la fijación del haber mínimo de bolsillo garantizado en 880.000 pesos. La medida no alcanza a los funcionarios y autoridades superiores.

De esta manera, durante el año 2025, los haberes de la Administración Pública Provincial registraron un aumento acumulado del 55%.

Cronograma

La cartera económica provincial, indicó que en primer término y en jornada única, el miércoles 29 percibirán sus haberes los jubilados y pensionados de la Caja de Previsión Social (CPS).

Por su parte, el jueves 30 comenzará la cancelación de los haberes a los agentes activos, comenzando con los titulares de documentos terminados en 0,1, 2, 3 y 4.

En tanto que el viernes 31 se abonará a aquellos con DNI finalizados en 5, 6, 7, 8 y 9; concluyendo de esta forma con la totalidad del componente sueldos del rubro personal del presupuesto provincial.

Desde el Ministerio de Economía puntualizaron que los desembolsos por la totalidad de conceptos destinados a favor del personal del sector público, más las sumas remesadas a la entidades educativas de gestión privada, además de los importes asignados para la cobertura del sistema previsional local, ascienden a una cifra superior a los 97.000 millones de pesos, financiada íntegramente con recursos corrientes del Tesoro Provincial, sin acudir a endeudamiento.



