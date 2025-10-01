Continúan las actividades por el Mes de la Inclusión

En el marco del Mes de la Inclusión, la Dirección de Personas con Discapacidad del Ministerio de la Comunidad llevó adelante una jornada recreativa en la Granja “Don Julián”, que reunió a usuarios de las distintas sedes del Centro Ocupacional Inclusivo, de los hogares para personas con discapacidad y a sus familias, en una propuesta que combinó deporte, recreación y disfrute al aire libre.

La directora de Personas con Discapacidad, Susana Jara, comentó que “la jornada comenzó con una bicicleteada que partió desde el Anfiteatro de la Juventud, para quienes se animaron a iniciar el día pedaleando”. Al mismo tiempo, otros participantes fueron trasladados hasta la granja, donde el buen clima acompañó una jornada de encuentro, juegos y actividades compartidas en contacto con la naturaleza.

Durante el día, las y los participantes disfrutaron de paseos en kayak y bicicleta, juegos y actividades deportivas, en un entorno natural que invitó a la integración y al disfrute.

“Estas experiencias reafirman que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos a disfrutar de los espacios con los que contamos en la ciudad, en igualdad de condiciones y oportunidades que los demás”, aseguró Jara.

Agregó además que “ellos disfrutan a lo grande de estas salidas, porque son una manera de socializar, divertirse y realizar actividades aventuradas. La familia, como siempre, acompaña, y eso también nos gratifica”.

A lo largo de toda la jornada acompañaron el equipo técnico y profesional de la Dirección de Personas con Discapacidad, junto al personal de la Coordinación de Educación Física del Ministerio de Cultura y Educación, quienes colaboraron en la organización y desarrollo de las actividades.

La directora anticipó que el cierre del Mes de la Inclusión se llevará a cabo el próximo viernes 31 de octubre en el camping de la localidad de El Colorado, a partir de las 10 horas. Junto al municipio y diversos organismos e instituciones que se suman a esta iniciativa, se realizará una jornada de cierre que incluirá entretenimiento y diversión para toda la familia, con números artísticos, stands institucionales y una feria para visibilizar talentos y fortalecer los lazos comunitarios.

Bajo el lema “Construyendo comunidad, celebrando la inclusión”, desde el Gobierno de la Provincia de Formosa se continúa impulsando políticas públicas que garantizan derechos, promueven la autonomía y fortalecen la convivencia en la diversidad, construyendo una provincia más justa, accesible e inclusiva para todas y todos.







