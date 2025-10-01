El Intendente Jofré participó del gran Festival de Emprendedores

Se realizó con éxito el Festival de Emprendedores organizado por la Municipalidad local

La Municipalidad de Formosa, mediante su Secretaría de Acción Social, llevó adelante este sábado el Festival de Emprendedores en el Playón Municipal, donde vecinos y vecinas encontraron todo tipo de ofertas y promociones en diferentes artículos puestos a la venta.

En la ocasión, Magalí Zanín, Directora de Financiamiento y Desarrollo Local de la comuna, precisó: la creación de este tipo de espacios se genera para poder ayudar a relanzar la economía local, es una de las políticas a las que ya nos tiene acostumbrado el intendente Jorge Jofré, la de poder ayudar a los pequeños y medianos productores y emprendedores locales en diferentes puntos de la ciudad”, comentó. “Hoy tocó aquí en el Playón Municipal con más de 300 emprendedores, dejando hacia el final de la jornada una sensación muy satisfactoria tanto para los organizadores como para los emprendedores”, concluyó.

La nutrida concurrencia disfrutó de la música en vivo a cargo del grupo sensación "Activando Cumbia" y la Banda Municipal "JJ", que cautivaron al público con su ritmo contagioso y energía vibrante.

En esta ocasión, estuvieron los representantes de siete ferias diferentes; Feria Emprendedora, Feria Tarde con Amigos, Feria Nueva Formosa, Feria del Buen Ambiente, Feria Guapas, Ferias Barriales y Feria Cámara de Emprendedores. A su vez, el Equipo Interdisciplinario de Acción Social, montó un stand en conmemoración al "Día de la Salud Mental", con el objetivo de aumentar la comprensión sobre la importancia del bienestar psicológico y promover el acceso a servicios de calidad.















