El HAC realizó una jornada sobre el cáncer de mama

Para cerrar el “Octubre Rosa”, y unirse a la concientización sobre el cáncer de mama, el cual sigue siendo el tumor más diagnosticado en el sexo femenino a nivel mundial, el Hospital de Alta Complejidad “Pte. Juan Domingo Perón”, organizó una jornada en colaboración con el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia “Pdte. Dr. Néstor C. Kirchner” (CEMENURNK).

Durante el mes de octubre, la provincia de Formosa lleva adelante diversas acciones de prevención y concientización en el marco de la lucha contra esta enfermedad, como parte de su estrategia para fomentar la detección temprana.

La charla de título “Actualización del manejo de cáncer de mama postneoadyuvancia”, se llevó adelante en el salón de conferencias del HAC, donde un grupo de expertos en el tratamiento de la enfermedad, trataron temas como indicaciones de neoadyuvancia en cáncer de mama; rol de las imágenes en la neoadyuvancia; manejo quirúrgico del cáncer de mama post neoadyuvancia; entre otros.

De esta manera, destacaron que la evaluación postneoadyuvancia es fundamental para determinar el tipo de cirugía y tratamiento posterior.

Por eso, “en el HAC entendemos que la capacitación continua de nuestros profesionales es esencial para brindar atención de alta calidad y acompañar a las pacientes en su lucha contra el cáncer de mama”, subrayaron.

Y aseguraron desde el hospital que “nuestro compromiso es brindar las mejores prestaciones con profesionalismo y dedicación, y ofrecer el mejor acompañamiento a quienes lo necesitan”.



