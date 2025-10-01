El Castramovil municipal se instalará este viernes en el B° Nueva Pompeya

La Municipalidad local, a través de su Dirección de Zoonosis y Protección Animal, llevará a cabo este viernes 31 un nuevo operativo sanitario integral en el B° Nueva Pompeya, con la presencia del Castramovil, ocasión en que se esterilizarán a las mascotas, o bien recibirán atención veterinaria, incluyendo vacunaciones.

Desde el área responsable informaron que el servicio se desarrollará de 8 a 15 en el predio de la iglesia “Nuestra Sra. del Rosario de Pompeya”, por un lado con la castración de animales, sumando la vacunación antirrábica y desparasitaría. Además se instalarán gazebos para atenciones clínicas y asesoramiento legal.

Simultáneamente, un equipo de vacunadores recorrerá las casas del lugar para aplicar la vacuna contra la rabia, dando cumplimiento al operativo que quedara pendiente y se suspendiera por razones climáticas.

Es importante recordar, por último, que para la castración se requiere turno previo, debiendo los dueños anotar a sus mascotas comunicándose al cel. 3704605703, no así las vacunaciones y atención veterinaria, que se realizarán sin turno y por orden de llegada.



