El 3 de noviembre inician las preinscripciones para los colegios secundarios de educación técnica

Será online y como único requisito se solicita disponer de un correo electrónico activo.

La Dirección de Educación Técnica (DET) dependiente del Ministerio de Cultura y Educación (MCyE), informó que el próximo lunes 3 de noviembre, a las 14:30 horas, comienzan las preinscripciones a colegios secundarios de esta modalidad que será exclusivamente online a través de la web https://www.formosa.gob.ar/educacion/inscripcionestec

La misma es exclusivamente para ingresar al 1° año de la EPET N°1, EPET N°2, EPET N°3, EPET N°5, EPET N°7, EPET N°9 y EPET N°10 y solicitan, como único requisito, contar con un correo electrónico activo.

En ese sentido, el ministro Julio Araoz, aclaró que este requisito es pedido para que, los interesados, puedan recibir una copia del formulario de preinscripción o “cualquier comunicación relacionada con esa gestión durante ese tramo”.

“En esta primera etapa vamos a poner en marcha esto para las escuelas técnicas, porque como siempre hay una gran demanda. En Formosa las estadísticas indican eso, una fuerte inclinación de los jóvenes por las carreras vinculadas a la técnica y a la tecnología”, destacó.

Esta preferencia, aseveró el funcionario, “también nos compromete a seguir mejorando todos nuestros desempeños en la formación técnica porque nuestra provincia joven así lo requiere”.

“Tenemos varios desafíos en curso y los estamos ejecutando. La mejora es continua en el sistema educativo y hay que trabajar mucho para ello, con más razón teniendo en cuenta que son escuelas públicas”, concluyó.



