Desde el 3 de noviembre se actualiza el valor del boleto del transporte público de pasajeros

La Municipalidad de Formosa, mediante su Dirección de Transporte, informa que se actualiza el valor del boleto del transporte público de pasajeros, el que entrará en vigencia a partir del 3 de noviembre próximo, y que se hizo efectiva en virtud de los distintos aumentos en los insumos que a diario se utilizan para la correcta prestación del servicio urbano.

Es importante destacar que, de acuerdo a la fórmula polinómica, por medio de la cual se calcula técnicamente el valor del pasaje y que es usada efectivamente por muchas ciudades del país, el precio actual del boleto sería de $1530,36, pero se fijó en $1450, a fin de que no impacte negativamente en el bolsillo de los usuarios.

Lo anterior obedece para sostener el transporte urbano de pasajeros "Fermoza, Tu Ciudad en Movimiento", debido a los grandes incrementos en cada uno de los rubros que compone el método polinómico, que abarca el precio del combustible, mantenimiento y repuestos.



