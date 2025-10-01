Construcción: Empleos registrados y salarios reales en Formosa

Desde la consultora Politiké explicaron que, al analizar los puestos de trabajo registrados en la construcción en el mes de julio del 2025, se observa que la provincia de Formosa tuvo un crecimiento del 53,60% en su comparación interanual, ubicándose como la jurisdicción de mayor crecimiento en el país, sumando así más de 1129 nuevos puestos de trabajos en el sector.

“Es evidente cómo la decisión política de mantener la obra pública, financiada con fondos provinciales, repercute de manera positiva en la calidad de vida de nuestra población. Estas acciones no solo generan empleo y dinamizan la economía local, sino que también aseguran el acceso a infraestructuras esenciales, mejorando la vida de todos los formoseños”, se subrayó desde la consultora.

Por otra parte, en cuanto a los salarios reales en Argentina en el sector de la construcción, apreciaron que Formosa tuvo un crecimiento del salario real en el sector del 17% interanual para julio del 2025, siendo de esta forma la segunda jurisdicción con los salarios de mayor crecimiento del país en el sector de la construcción.

Ejecución del Presupuesto Nacional por habitante

A su vez, tomando como fuente los datos proporcionados por el sitio oficial de Presupuesto Abierto de Argentina.gob.ar y la estimación poblacional del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Formosa continúa el año 2025 como una de las provincias que menos recursos nacionales recibe por habitante en 2025.

En contraste a esta situación, remarcaron que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) es la que más recursos percibe por habitante, reflejando la asimetría con el resto de las jurisdicciones.

El superávit primario y los pasivos ocultos del Tesoro Nacional

En otro orden, indicaron que el superávit primario, bandera política del Gobierno nacional, entre los meses de enero y agosto del corriente año, ha tenido un resultado acumulado de $11,87 billones (1,3% del PBI).

En ese sentido, dilucidaron que el mencionado superávit fue consecuencia del gran ajuste que el presidente Javier Milei lleva a cabo desde que asumió el cargo en diciembre de 2023. “Existe un debate entre economistas sobre la veracidad del superávit fiscal, ya que algunos aducen que, si se contabiliza el costo de intereses de la deuda acumulada, el superávit financiero (que incluye el pago de la deuda pública en el cálculo) no existiría”, plantearon desde la consultora, explicando que “la denominada contabilidad creativa del Gobierno nacional este año oculta un total de $52,73 billones en intereses no registrados durante el período enero-agosto y representó el equivalente a 1,21 bases monetarias”.

“Lo que antes era el déficit cuasi fiscal del Banco Central de la República Argentina (BCRA), es decir mayor cantidad de pasivos que de activos, en la actualidad son intereses a pagar no registrados por el Tesoro –pormenorizaron-. Por lo tanto, para el pago de los mismos se utiliza o utilizaría dinero obtenido del superávit primario”.



