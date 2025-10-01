El Chorro: Propuesta educativa para “potenciar las oportunidades”

En el Instituto de Educación Superior Intercultural Bilingüe de El Chorro se llevó a cabo la tercera feria institucional “Potenciando oportunidades”.

Para explicar sobre esta propuesta educativa, la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) dialogó con la directora del establecimiento educativo, Gabriela Fleitas, quien precisó que se trató de la exposición de los productos elaborados por los estudiantes de la Tecnicatura Superior en Producción Agropecuaria.

“Estas producciones son el resultado del trabajo realizado por ellos durante todo el año”, agregó con orgullo.

Entre lo expuesto para su comercialización, se encontraban fideos caseros de acelga, chimichurri elaborado con los vegetales obtenidos de la huerta escolar, así como sopa paraguaya, bandejas con tortillas, queso criollo, albóndigas, hamburguesas de carne de cabritos, cazuela de mondongo, entre otros productos.

También, participaron los estudiantes del trayecto Técnico Profesional en Apicultor, quienes “venden el polen, que es la extracción de la flor y sirve para curar la gastritis, se utiliza como energizante y además aporta vitaminas al cuerpo”, detalló la directiva y añadió que en el caso de la venta de miel “había una que fue cosechada a principios de año y otra hace dos días”.

Explicó que la expo se llama “Potenciando oportunidades”, porque no solo se le da la oportunidad al estudiante para que pueda mostrar lo que aprende durante el cursado de la carrera, sino que también aporta “la visión y la confianza de que pueden vender sus productos”.

“Además, las oportunidades además alcanzan a los productores de la zona, para que tengan la posibilidad de comercializar sus elaboraciones naturales y culturales que son propias de la zona”, agregó.

En ese marco, “todos tienen la posibilidad de vender y crecer”, valoró al concluir.



